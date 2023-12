Cinémaniacs | To be or not to be Le Diapason Rennes, 30 janvier 2024 13:00, Rennes.

Cinémaniacs | To be or not to be Mardi 30 janvier 2024, 14h00, 20h15 Le Diapason

To be or not to be

Un film réalisé par Ernst Lubitsch, 1942, diffusion en DVD

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo.

► Mardi 30 Janvier à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=4UbexpzT6_A

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « FURY », « cache_age »: 86400, « description »: « L’action se passe u00e0 l’oru00e9e de la Seconde Guerre mondiale (1939), et est traitu00e9e sur le ton de la comu00e9die. Une troupe de thu00e9u00e2tre polonaise ru00e9pu00e8te laborieusement une piu00e8ce mettant en scu00e8ne Hitler, alors que dans la ru00e9alitu00e9 les troupes allemandes vont envahir la Pologne. La piu00e8ce censuru00e9e, le thu00e9u00e2tre et ses acteurs doivent redonner Hamlet, de William Shakespeare. Un jeune pilote de bombardier est amoureux de l’actrice, Maria Tura. En essayant de la contacter depuis Londres, il du00e9couvre une opu00e9ration d’espionnage visant le du00e9mantu00e8lement de la Ru00e9sistance polonaise. Il est parachutu00e9 u00e0 Varsovie pour tenter de court-circuiter l’opu00e9ration. Il retrouve Maria et la troupe, qui vont devoir mettre u00e0 profit leur talent de comu00e9diens pour sauver la Ru00e9sistance et, profitant des costumes de SS et d’un sosie d’Hitler (Tom Dugan), essayer d’abuser la Gestapo et sauver leur peau. », « type »: « video », « title »: « TO BE OR NOT TO BE (Jeux dangereux) de Ernst LUBITSCH – Official trailer – 1942 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4UbexpzT6_A/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4UbexpzT6_A », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjawnJVlj0aLLkK26u40xqA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=4UbexpzT6_A »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T14:30:00+01:00

2024-01-30T20:15:00+01:00 – 2024-01-30T21:45:00+01:00

cinéma comédie