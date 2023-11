Herbaria Le Diapason Rennes, 24 janvier 2024, Rennes.

HERBARIA

_ »Herbaria », réalisé par Leandro Listorti, 2022 • Argentine, Allemagne • 83 min. • 16mm / Super 8 _

« Herbaria » propose une plongée dans le travail fondamental de conservation des plantes, tout comme celui des photographies. Dans une lutte contre le passage du temps, la préservation des herbiers et des pellicules témoigne du pouvoir de l’image sur l’oubli.

À travers une narration où espace et temps semblent fusionner, ce documentaire nous invite dans l’univers fascinant de la préservation, révélant la beauté et la mémoire d’un monde qui semble se perdre.

La projection du documentaire sera suivie d’une recnontre avec des spécialistes.

Découvrez également l’exposition « Herbaria » de l’artiste Anne Bernachin installée au sein du Diapason.

► Mercredi 24 janvier à 19h • Gratuit > Réservations

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

projection documentaire