Cinémaniacs | La forêt de Mogari Mardi 23 janvier 2024, 20h15 Le Diapason

La forêt de Mogari

Un film réalisé par Naomi Kawase, 2007, diffusion en 35mm

► en partenariat avec le pôle santé de l’Université

Shigeki vit dans une petite maison de retraite sous le regard bienveillant de Machiko, une aide-soignante. Sans le savoir, tous deux partagent un lourd secret : la perte d’un être cher.

► Mardi 23 Janvier à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=JgfRN12dnvc

cinéma drame

Naomi Kawase, « La Forêt de Mogari », 2007 © Celluloid Dreams, Kumie Inc. Haut Et Court