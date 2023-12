Cinémaniacs | À bout de course Le Diapason Rennes, 16 janvier 2024 19:15, Rennes.

Cinémaniacs | À bout de course Mardi 16 janvier 2024, 20h15 Le Diapason

À bout de course

Un film réalisé par Sydney Lumet, 1988, diffusion en 35mm

Danny, jeune homme de 17 ans, est le fils d’anciens militants contre la guerre du Vietnam. Ses parents Annie et Arthur Pope organiserent un attentat à la bombe contre une fabrique de napalm. Un gardien meurt lors de l’explosion. Depuis, les Pope sont en fuite. Danny vit assez mal cette situation de mensonge et de dissimulation. Mais tout va basculer lors de sa rencontre avec Lorne Philips, la fille de son professeur de musique.

► Mardi 16 Janvier à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=Ni37jaMLpeE

cinéma drame