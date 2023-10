Cinémaniacs | Shutter Island Le Diapason Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Shutter Island Mardi 5 décembre, 20h15 Le Diapason

Shutter Island

Un film réalisé par Martin Scorsese, 2010, diffusion en DVD

En 1954, une des patientes de l’hôpital psychiatrique situé sur l’île de Shutter Island, au large de Boston, a disparu sans laisser de traces. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule, sont envoyés sur place pour mener l’enquête. L’affaire se révèle vite très mystérieuse pour les deux hommes.

► Mardi 5 Décembre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=Hz0ToXuAxag

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « #BAFS – Old School », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83cuddebud83cuddf7 Voir le film : https://goo.gl/U8rqUXnnSur #BAFS, retrouvez toutes les bandes annonces, trailers, extraits, teasers et scu00e8nes des films et des su00e9ries du moment.nPour ne pas rater la prochaine bande annonce VF ou la bande annonce VOST des films que vous attendez, cu2019est sur #BAFS quu2019il faut aller ;)nnPour ne rien manquer : nRejoins-nous sur Facebook en cliquant ici : https://www.facebook.com/bandeannoncefilmserie/nAbonne-toi u00e0 la chaine Youtube : https://goo.gl/H7oJK3nnSHUTTER ISLAND u2013 BANDE ANNONCE VF – 2010nnAvec Leonardo DiCaprio (Teddy Daniels), Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von SydownRu00e9alisation : Martin ScorsesenGenre : Drame, Thriller, MysterenDuru00e9e : 2h 18mnnDate de sortie cinu00e9ma : 24 fu00e9vrier 2010nnSynopsis :nEn 1954, le marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) et son cou00e9quipier Chuck Aule sont envoyu00e9s enquu00eater sur l’u00eele de Shutter Island, dans un hu00f4pital psychiatrique ou00f9 sont internu00e9s de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtriu00e8re a-t-elle pu sortir d’une cellule fermu00e9e de l’extu00e9rieur ? Le seul indice retrouvu00e9 dans la piu00e8ce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohu00e9rente d’une malade, ou cryptogramme ?nnSHUTTER ISLANDnu00a9 2010 u2013 Paramount Pictures FrancennContact us for any Copyright issues at contact@top250.fr / Pour toute demande relative u00e0 du contenu incluant des droits du2019auteur contactez nous sur contact@top250.frnn–nn#ShutterIsland #BandeAnnonce #VF #Film #2010 #LeonardoDiCaprio #MarkRuffalo #BenKingsley #EmilyMortimer #MichelleWilliams #MaxVonSydow #MartinScorsese », « type »: « video », « title »: « Shutter Island avec Leonardo DiCaprio – Bande Annonce VF u2013 2010 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Hz0ToXuAxag/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Hz0ToXuAxag », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5u1BEtYAmNMe0xcP_iQ9-A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Hz0ToXuAxag »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:15:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

2023-12-05T20:15:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

cinéma scorsese