Un film réalisé par Gregg Araki, 1997, diffusion en DVD

L’histoire d’un voyage en apnée dans la journée banale d’un adolescent de Los Angeles âgé de dix-huit ans, Dark Smith, hanté par la fin du monde et la quête de l’amour pur.

► Mardi 21 Novembre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=Dn6tTBRjLQI

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-11-21T20:15:00+01:00 – 2023-11-21T21:45:00+01:00

cinéma araki