Cinémaniacs | Frances Ha Le Diapason Rennes, 14 novembre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Frances Ha Mardi 14 novembre, 20h15 Le Diapason

Frances Ha

Un film réalisé par Noah Baumbach, 2012, diffusion en DVD

Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe mais elle est prise dans un tourbillon de relations compliquées et de revers professionnels qui remettent en question son existence.

► Mardi 14 Novembre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=opr5zppl3kI

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « Allocinu00e9 | Bandes Annonces », « cache_age »: 86400, « description »: « FRANCES HA Bande Annonce VOST au cinu00e9 le 3 juillet 2013nRejoignez-nous sur Facebook http://fb.com/EteignezVosPortablesnFrances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie, en ru00eavant sa carriu00e8re de danseuse. Mais Sophie du00e9mu00e9nage, et Frances se retrouve subitement seule, obligu00e9e de trouver sa place dans ce monde…u00a0nnFRANCES HA (2013) Bande Annonce VOST du film de Noah Baumbatch avec Greta Gerwig, Mickey Sumner et Adam Driver.nnAbonnez vous maintenant pour ne rien rater des bandes annonces VF et VOST des films actuellement u00e0 l’affiche ou prochainement au cinu00e9ma ! », « type »: « video », « title »: « FRANCES HA Bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/opr5zppl3kI/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=opr5zppl3kI », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5i9ji_nljs6-mp0jz_hOHg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=opr5zppl3kI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:15:00+01:00 – 2023-11-14T21:45:00+01:00

2023-11-14T20:15:00+01:00 – 2023-11-14T21:45:00+01:00

comédie dramatique greta gerwig