Cinémaniacs | Mary et Max Le Diapason Rennes, 7 novembre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Mary et Max Mardi 7 novembre, 20h15 Le Diapason

Mary et Max

Un long-métrage d’animation réalisé par Adam Elliot, 2009, diffusion en DVD

Sur plus de vingt ans et d’un continent à l’autre, Mary et Max raconte l’histoire d’une relation épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, atteint du syndrome d’Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York.

► Mardi 7 Novembre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « Gaumont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la bande-annonce de Mary et Max, un film de Adama Elliot.rnAu cinu00e9ma le 30 septembre.rnhttp://maryetmax.gaumont.fr », « type »: « video », « title »: « Mary et Max – Bande-annonce VF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lzC1TRwLm2o/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCKnyzIyfL5Zj7cHhcC6bTyg », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=lzC1TRwLm2o »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:15:00+01:00 – 2023-11-07T21:45:00+01:00

2023-11-07T20:15:00+01:00 – 2023-11-07T21:45:00+01:00

cinéma animation