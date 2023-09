Cinémaniacs | Les Yeux sans visage Le Diapason Rennes, 24 octobre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Les Yeux sans visage Mardi 24 octobre, 20h15 Le Diapason

Les Yeux sans visage

Un film réalisé par Georges Franju, 1960, diffusion en 35mm

Le docteur Génessier, célèbre chirurgien esthétique, veut greffer un visage à sa fille, défigurée dans un accident de voiture dont il est responsable. Il a installé un laboratoire dans sa propriété où son assistante dévouée attire des jeunes filles pour effectuer des greffes de peau.

► Mardi 24 Octobre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=k1ZvrcNXRug

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes 35703 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne https://diapason.univ-rennes1.fr/ https://www.facebook.com/diapason.rennes/;https://www.instagram.com/diapasonrennes/;https://twitter.com/DiapasonRennes [{« data »: {« author »: « Le Projectionniste », « cache_age »: 86400, « description »: « La bande annonce franu00e7aise originale en haute du00e9finition du film de Georges Franju. Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel et Alexandre Rignault. nnBluray (Amazon) : https://www.amazon.com/dp/B0040ZK92KnBluray (Fnac) : https://www.fnac.com/a3091008nnAKA:nnAugen ohne GesichtnDas Schreckenshaus des Dr. Gu00e9nessiernDas Schreckenshaus des Dr. RasanoffnDe bestialiskanEyes Without a FacenHet masker met de levende ogennHouse of Dr. RasanoffnKao no nai menLos ojos sin caranLos ojos sin rostronMatia horis prosoponOcchi senza voltonOci bez licanOczy bez twarzynOlhos Sem RostonOs Olhos Sem RostonSchreckenshaus des Dr. RasanoffnSilmu00e4t ilman kasvojanSzemek arc nu00e9lku00fclnThe Horror Chamber of Dr. Faustusnu00c7ehresiz Gu00f6zlernu00d8jne uden ansigtnu00d8yne uten ansiktnu0413u043bu0430u0437u0430 u0431u0435u0437 u043bu0438u0446u0430nu041eu0447u0438 u0431u0435u0437 u043bu0438u0446u0430nu041eu0447u0438 u0431u0435u0437 u043bu0438u0446u0435nu041eu0447u0456 u0431u0435u0437 u043eu0431u043bu0438u0447u0447u044fnu7121u81c9u4e4bu773cnu9854u306eu306au3044u773c », « type »: « video », « title »: « Les Yeux sans visage (1960) Bande Annonce VF [HD] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/k1ZvrcNXRug/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=k1ZvrcNXRug », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeB2STDZCIeM0JRtEHHrXqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=k1ZvrcNXRug »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T20:15:00+02:00 – 2023-10-24T21:45:00+02:00

2023-10-24T20:15:00+02:00 – 2023-10-24T21:45:00+02:00

cinéma drame