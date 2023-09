Cinémaniacs | Ossessione (Les Amants Diaboliques) Le Diapason Rennes, 17 octobre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Ossessione (Les Amants Diaboliques) Mardi 17 octobre, 20h15 Le Diapason

Ossessione (Les Amants Diaboliques)

Un film réalisé par Luchino Visconti, 1943, diffusion en 35mm

Dans un endroit isolé, en plein cœur de la plaine du Pô, Bragana tient une petite station-service avec son épouse, la jeune et séduisante Giovanna. Un jour arrive Gino, un vagabond, que le couple accueille pour quelques jours, en échange de menus travaux. Gino ne tarde pas à s’éprendre de la belle Giovanna. Les amants échafaudent un plan machiavélique pour se débarrasser du mari, devenu gênant. Ensemble, ils l’assassinent en faisant croire à un accident de voiture et parviennent à échapper à la justice. Lentement mais sûrement, le remords s’insinue dans leurs esprits. Le destin ne va pas tarder à les rattraper…

► Mardi 17 Octobre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=OozC_4pAaq8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:15:00+02:00 – 2023-10-17T22:35:00+02:00

cinéma policier

Clara Calamai, Massimo Girotti/Source : Ciné+ Classic/©1942 ICI