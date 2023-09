Cinémaniacs | Le Bonheur Le Diapason Rennes, 10 octobre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Le Bonheur Mardi 10 octobre, 20h15 Le Diapason

Le Bonheur

Un film réalisé par Agnès Varda, 1965, diffusion en DVD

François, jeune menuisier, mène une vie heureuse et simple avec sa femme Thérèse, couturière, et leurs deux jeunes enfants. Un jour, il rencontre Émilie, une employée de la poste locale. Toujours très amoureux de sa femme, il ne veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir.

► Mardi 10 Octobre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=xX7GOjGSKgQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:15:00+02:00 – 2023-10-10T21:35:00+02:00

cinéma drame

Ciné-Tamaris