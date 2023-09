Cinémaniacs | Full Metal Jacket Le Diapason Rennes, 3 octobre 2023, Rennes.

Cinémaniacs | Full Metal Jacket Mardi 3 octobre, 20h15 Le Diapason

Full Metal Jacket

Un film réalisé par Stanley Kubrick, 1987, diffusion en DVD

1968. Pendant la guerre du Viêt Nam, dans la base américaine de Paris Island, de jeunes marines se préparent et s’entraînent, jusqu’au terrible baptême du feu et la sanglante offensive du Tết à Huế.

► Mardi 3 Octobre à 20h15

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande-annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=Ldxda5cqQh4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:15:00+02:00 – 2023-10-03T22:30:00+02:00

cinéma drame

Natant/Stanley Kubrick Productions/AFP