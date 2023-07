Prix Pépite : Rendez-vous le 26 septembre à Rennes ! Le Diapason Rennes, 26 septembre 2023, Rennes.

Prix Pépite : Rendez-vous le 26 septembre à Rennes ! Mardi 26 septembre, 18h30 Le Diapason

Le 10ème Prix Pépite s’annonce une fois de plus explosif ! Quatre lauréat.es breton.nes seront récompensés pour leur projets de création d’entreprises innovantes et créatives.

Deux d’entre eux seront sacrés « lauréats nationaux ». Ils seront répartis en deux catégories :

– Un grand prix Pépite France ;

– Un prix spécial du jury dédié à la Transition écologique.

Ces lauréats nationaux repartiront avec leur ticket pour la cérémonie nationale, qui se déroulera le 9 novembre 2023 à Paris.

Qu’est-ce que le prix PEPITE ?

Créé en 2014, le Prix PEPITE pour l’Entrepreneuriat Étudiant est organisé par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec Bpifrance pour favoriser la création d’entreprise par les étudiant(e)s et les jeunes diplômé(e)s.

Le prix récompense les projets les plus créatifs et les plus innovants issus des 33 PEPITE (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) avec une attention particulière portée sur le niveau de contribution à la transition écologique.

Sont concernés…

… les étudiants qui bénéficient ou ont bénéficié du Statut National d’Étudiant-Entrepreneur avant le 11 mai 2023.

Les participants ont eu jusqu’au 16 juin pour déposer leur candidature. Quatre lauréats seront récompensés en Bretagne. Ils recevront 2000 € d’accompagnement par Bpifrance pour leur projet. Deux d’entre eux se verront offrir, en plus, une enveloppe de 5000 € attribuée par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les enjeux du Prix Pépite

Révéler les projets de création d’entreprises innovantes et créatives portés par les étudiants et les jeunes diplômés sur l’ensemble du territoire.

Soutenir et accompagner ces jeunes talents dans leur démarche entrepreneuriale en récompensant les meilleurs projets issus du Pépite Bretagne.

Comment assister à la cérémonie ?

La cérémonie aura lieu à 18h30, le 26 septembre, dans la salle du Diapason, à Rennes – 21 allée Jules Noël. Elle sera suivie d’un cocktail.

inscrivez-vous au préalable ici

Le Diapason 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

