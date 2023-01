Journée de la chouette à Marsac sur l’isle Le Diapason, 11 mars 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Participation gratuite, inscription souhaitée.

Au centre social médiathèque le Diapason, une animation en famille sera proposée en matinée de 10h30 à 12h. Puis une animation tous publics aura lieu à partir de 18h.

Journée de la Chouette au Diapason, Marsac sur l’Isle. Avec le pôle famille en partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), et avec les Enfants du Pays de Beleyme.

Animation en famille de 10h30 à 12h, pour découvrir l’univers de la chouette. Observation de pelote de réjection, observation de plumes à la loupe, quizz sur le poids de différents rapaces nocturnes. Ecoute des chants et vocalises des rapaces nocturnes, et autres ateliers ludiques.

Animation tous publics à partir de 18h, avec une conférence interactive menée par la LPO et Les Enfants du pays de Beleyme. Quiz sonore sur le chant des rapaces nocturnes. Informations sur espèces remarquables.

Puis balade nocturne naturaliste et animée aux abords du Diapason pour découvrir le milieu de vie de certains rapaces vivant dans nos forêts et bois.



