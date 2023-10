Égalité et sciences: la place des femmes – Édition 2024 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Égalité et sciences: la place des femmes – Édition 2024 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 11 mars 2024, Rennes. Égalité et sciences: la place des femmes – Édition 2024 Lundi 11 mars 2024, 09h00 Le Diapason – Campus Beaulieu Gratuit sur inscription Comité scientifique : Noémie Lettelier, Mattia Morbello, Marie-Françoise Roy, Nicoletta Tchou Programme Chaque conférence décrira comment, dans des domaines spécifiques, une discipline scientifique donnée, en ne voyant pas les femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en les discriminant, renforce un monde dominé par les hommes, ou au contraire, contribue à l’égalité par des points de vue novateurs et des avancées scientifiques. Thématiques envisagées (liste provisoire) : femmes et santé, femmes et migrations, femmes et cybersécurité Pour en savoir plus Retrouvez le programme et les contenus de l’édition 2023 en suivant ce lien. Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives [{« type »: « email », « value »: « egalite@univ-rennes.fr »}] [{« link »: « https://agenda.univ-rennes.fr/events/egalite-et-sciences-la-place-des-femmes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-11T09:00:00+01:00 – 2024-03-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes

