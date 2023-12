Découvrez le campus européen EDUC Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 1 février 2024 17:30, Rennes.

Découvrez le campus européen EDUC Jeudi 1 février 2024, 18h30 Le Diapason – Campus Beaulieu Sur inscription

Vous aimez voyager, aller à la découverte de nouvelles cultures, vous interroger sur le monde, développer vos compétences ? L’Université Européenne EDUC est faite pour vous !

À travers notre évènement, vous entrez dans le monde captivant de la recherche et de la mobilité internationale tout en découvrant l’univers unique d’une Université Européenne.

À qui s’adresse cet évènement ?

« Découvrez le campus européen EDUC » s’adresse à un public diversifié de lycéens, d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs s’intéressant à l’Europe. Que vous soyez un jeune esprit désireux d’explorer le monde de la recherche, un étudiant intéressé par une expérience internationale ou simplement curieux de connaître l’espace européen de la recherche et l’Europe, rejoignez-nous dans cette formidable odyssée.

Suivez les pas d’un chercheur

La carrière d’un chercheur est incroyablement riche et diversifiée, mais souvent méconnue. À travers des témoignages riches et variés, nous souhaitons partager avec vous les étapes clés du parcours d’un chercheur dans le contexte de l’Université Européenne EDUC.

Découvrez l’offre EDUC

L’Université Européenne EDUC, dont fait partie l’Université de Rennes, est une alliance de huit universités. Elle vise à créer de nouvelles offres de formation interdisciplinaires s’appuyant sur ses activités de recherche afin de contribuer aux défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Grâce à cette alliance, l’Université de Rennes crée un espace dynamique d’apprentissage avec de nouvelles formes de mobilités favorisant la transmission de connaissances et le travail collaboratif.

L’Alliance EDUC, est un campus transnational de 200 000 étudiants et 31 000 personnels qui rassemble étudiants, enseignants, chercheurs et personnel administratif, offrant de nouvelles opportunités de formation, recherche er innovation. Elle permet à tous ses membres de bénéficier d’expériences internationales à tous les stades de leur carrière.

Créez votre propre parcours

Rejoignez-nous pour découvrir des opportunités innovantes ! L’équipe EDUC répondra à vos interrogations et vous accompagnera dans vos projets.

Programme

Le parcours du chercheur (18h30-19h30)

Notre événement en auditorium est un voyage captivant dans le monde de la recherche, offrant un aperçu des principales étapes de la carrière d’un chercheur. De l’étudiant faisant ses premiers pas pour devenir doctorant au professionnel de la recherche chevronné, nous explorons les opportunités à chaque étape. Découvrez des exemples concrets d’échanges universitaires, de séjours en laboratoire à travers l’Europe et d’utilisation d’équipements de recherche de dernière génération. Vous apprendrez comment les chercheurs partagent leurs connaissances avec les étudiants et développent de nouvelles collaborations. Nous mettrons en lumière les opportunités de carrière en dehors du monde universitaire. Notre événement est une célébration de la recherche, de la formation et des opportunités illimitées qui vous attendent.

Le showroom EDUC (à partir de 19h30)

EDUC propose de nouvelles formes de mobilité internationale (école d’été, césure d’études, mobilité physique, virtuelle, hybride, etc.), de collaborations européennes et de tandems linguistiques. Et bien plus encore ! Entrez dans l’univers de l’Alliance EDUC et explorez les offres adaptées à différents publics : étudiants, doctorants, chercheurs, enseignants et personnels administratifs. Notre objectif est de vous informer et de dialoguer avec vous, afin de vous permettre de saisir les opportunités qui vous sont offertes, adaptées à vos envies.

Un cocktail dinatoire sera servi à l’occasion de l’évènement.

En résumé

Nous vous proposons de :

Comprendre le monde de la recherche et, qui sait, inspirer de futures carrières ! Cet événement est conçu spécialement pour vous. Nous sommes ici pour vous montrer que la recherche est une aventure passionnante faite d’explorations et d’innovations auxquelles vous pouvez participer.

Construire votre parcours européen : échangez avec des experts, des scientifiques et des architectes de l’Université Européenne, dont l’objectif est de vous présenter les dispositifs collaboratifs à travers l’Europe. Découvrez la richesse des opportunités éducatives accessibles dès aujourd’hui.

Découvrir ce qu’une Alliance Européenne peut créer : de l’éducation à la recherche en passant par la collaboration et la mobilité, embarquez avec EDUC et découvrez votre campus européen.

Cet événement est organisé par EDUC-SHARE, le volet qui développe la recherche et l’innovation de l’Alliance EDUC. Le projet « EDUC-SHARE » a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101017526.

Comment participer ?

« Découvrez le campus européen EDUC » est un événement grand public et gratuit dont l’inscription préalable est obligatoire.

Merci de vous inscrire avant le 15 janvier 2024.

INSCRIPTION

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis !

Se rendre au Diapason

Métro : Ligne B, station Beaulieu-Université

Bus : Lignes C4 & C6 arrêt les Préales / Ligne C5 arrêt Vitré Danton / Lignes 10 & 14 arrêt Vitré Foulon

Voiture : Accès conseillé par l’avenue du Pr. Charles Foulon. Un grand parking est accessible devant le Diapason. Pour les GPS indiquer “allée Jules Noel” à Rennes.

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

