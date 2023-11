TALENT : DEUX CHEFS D’ENTREPRISE AUX MULTIPLES TALENTS Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 31 janvier 2024, Rennes.

TALENT : DEUX CHEFS D’ENTREPRISE AUX MULTIPLES TALENTS Mercredi 31 janvier 2024, 18h15 Le Diapason – Campus Beaulieu Entrée sur inscription : Tarif normal : 35€

Concrétiser une vie professionnelle accomplie malgré les hauts et les bas et cultiver ses talents, c’est possible ?

Entrepreneurs accomplis, l’un acteur au cinéma, auteur du livre “Sur la vague du bonheur” et chroniqueur et l’autre, chef d’entreprise et show man, ils cassent tous les deux, les codes et osent.

Ils vous partagent leurs philosophies, & leurs histoires à travers leurs conférences spectacle “On connait la chanson” et “Surtout, ne le dis à personne” pour oser à votre tour.

Tous les deux ont développé des talents multiples et ont saisi chaque opportunité ! Et vous ?

A la manière d’un spectacle, une première partie avec David Butin, chef d’entreprise et show-man, et Joël Dupuch, l’ostréiculteur Arcachonnais le plus connu de France, (et au delà), acteur, auteur, comédien et chroniqueur

La première partie de soirée :

15 années de groupes et 15 ans en tant que chef d’entreprise, David a su gravir les chemins de la réussite professionnelle.

Alors sa vie une histoire de chance ? Non ! Une histoire de prise de risques et d’envies.

Un show original pour prendre du recul sur les situations de sa vie professionnelle et son histoire mis en scène par Boite en Scène.

Une philosophie de vie qui permet de se réaliser, de sortir des cases et s’épanouir dans sa vie professionnelle.

La deuxième partie de soirée :

Joël Dupuch ? Mais oui, vous le connaissez !

Il est sans conteste l’ostréiculteur le plus célèbre de France (et au-delà).

Acteur dans les films de Guillaume Canet, comme “Les petits mouchoirs” ou “Ne le dis à personne”, ce chef d’entreprise a connu la faillite, a rebondi, a oser saisir des opportunités et “cultiver” ses talents.

Homme aux multiples facettes, il joue au cinéma, écrit un livre, anime des chroniques à la télévision tout en étant un chef d’entreprise accompli. Une source d’inspiration et de bonheur !

La troisième partie de soirée :

La soirée se poursuivra autour d’un buffet pour réseauter, développer votre réseau professionnel et échanger

Inscriptions ici

Toutes les infos sur M2M

Les entrées ne se font que sur inscription et sur présentation du billet.

Une soirée en partenariat avec Université de Rennes, les Scop, Swipe, Boit’Action, et Boite en Scène

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/m2m-production/evenements/conference-talents »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/m2m-production/evenements/conference-talents »}, {« link »: « https://www.m2mproduction.fr/evenements-entreprise/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T18:15:00+01:00 – 2024-01-31T21:45:00+01:00

2024-01-31T18:15:00+01:00 – 2024-01-31T21:45:00+01:00

conférence spectacle

bs