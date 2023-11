Soirée Bien-être Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Soirée Bien-être Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 23 janvier 2024, Rennes. Soirée Bien-être Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Le Diapason – Campus Beaulieu Soirée Bien-être Le Service de Santé des Étudiants invite les étudiant.es pour une soirée Bien-être.

Un temps pour soi, pour se ressourcer. En janvier, faites le plein d’énergie ! ► Mardi 23 janvier de 18h à 22h30

Gratuit / réservé aux étudiants.es Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:30:00+01:00

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:30:00+01:00 bien-être Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes latitude longitude 48.118993;-1.644559

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/