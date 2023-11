Fuenteovejuna (Chile, 1973) Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 4 décembre 2023, Rennes.

Les étudiants de L3-M1-M2 Ciencias/Filosofía vous convient à la représentation d’une adaptation bilingue de Fuenteovejuna (1619), oeuvre du dramaturge espagnol le plus en vogue au Siècle d’Or espagnol et l’une des plus représentées de son répertoire.

À 50 ans du putsch militaire d’Augusto Pinochet contre le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende, l’action se passera cette fois au Chili, dans un spectacle haut en couleur et musique, et mettra en scène des personnages comme le Commandeur Pinochet et le juge internationaliste espagnol Baltasar Garzón.

Pinochet mourra-t-il dans son lit ou sera-t-il enfin jugé, lui qui n’a eu de cesse, de son vivant, de contourner la justice ?

► Lundi 04 décembre 2023 à 18h30

Le Diapason / Entrée libre et gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Informations complémentaires:

Ana Núñez Ronchi: anunezronchi@univ-rennes.fr

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

