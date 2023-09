Blackminton – BlackPing Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Blackminton – BlackPing Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 16 novembre 2023, Rennes. Blackminton – BlackPing Jeudi 16 novembre, 18h00 Le Diapason – Campus Beaulieu 5€ Tournoi nocturne de Badminton et de tennis de table

Tournoi en simple et double

Afin de partager un moment convivial, merci aux participant.es d’emmener un plat ou dessert à partager Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:59:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T23:59:00+01:00 Blackminton Blackping Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes latitude longitude 48.118993;-1.644559

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/