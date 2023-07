Le premier symposium doctoral de l’IGDR Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes, 27 octobre 2023, Rennes.

Le premier symposium doctoral de l’IGDR Vendredi 27 octobre, 08h30 Le Diapason – Campus Beaulieu Participation sur inscription (30 euros pour la journée et 45 euros pour la journée + gala)

Présentation du Symposium IGDR

Ce congrès IGDR du 27 octobre 2023 s’articulera autour de trois axes de recherche : « De la cellule à l’organisme » (présentation par Manuel Théry), « Concepts émergents en recherche et thérapie contre le cancer » (présentation par Vincent Géli) et « Méthodes avancées pour l’étude des phénomènes biologiques » (présentation par Laura Cantini).

Plus d’informations sur les conférenciers

L’IGDR, se trouvant sous la tutelle administrative du CNRS, de l’INSERM et de l’Université de Rennes, souhaite réunir et présenter ses travaux dans une ambiance interactive et conviviale.

Le jour J, pour chacune des thématiques scientifiques évoquées dans le Symposium, un chercheur expert présentera son projet de recherche. Ce dernier sera suivi d’exposés courts et de sessions posters présentés par des doctorants et postdoctorants.

Détails inscriptions

Pour participer, il faut vous inscrire à l’événement via la page dédiée (30 euros pour la journée, 45 euros pour la journée + gala) et soumettre votre résumé (300 mots) pour une présentation orale ou pour une présentation par affiche (lien inscription : https://igdr-phd-symposium.sciencesconf.org/registration).

Concernant votre soumission, veuillez respecter les directives suivantes pour les soumissions de résumés :

les résumés ne doivent pas dépasser 300 mots ;

indiquer clairement l’axe thématique de recherche choisi ;

mettre l’accent sur l’accessibilité et la vulgarisation de la présentation ;

inclure une brève description de la question de recherche, des méthodes et des principaux résultats ;

fournir un contexte suffisant pour engager un public multidisciplinaire.

Date limite de soumission : 31-08-2023

Notification d’acceptation : 31-09-2023

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T08:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

