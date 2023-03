Tournoi de Savate Boxe Française Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Tournoi de Savate Boxe Française Le Diapason – Campus Beaulieu, 19 avril 2023, Rennes. Tournoi de Savate Boxe Française Mercredi 19 avril, 09h00 Le Diapason – Campus Beaulieu Gratuit Mercredi 19 avril, de 9h à 12h, dans la salle de boxe du DIAPASON (campus de Beaulieu.)

Inscriptions sur place ou auprès de l’enseignant du SIUAPS Pascal Boison : pascal.boison@univ-rennes1.fr Vous n’êtes pas boxeurs? C’est aussi l’occasion aussi de venir voir quelques assauts! Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives [{« type »: « email », « value »: « pascal.boison@univ-rennes1.fr »}] [{« link »: « mailto:pascal.boison@univ-rennes1.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00 siuaps boxe

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Tournoi de Savate Boxe Française Le Diapason – Campus Beaulieu 2023-04-19 was last modified: by Tournoi de Savate Boxe Française Le Diapason – Campus Beaulieu Le Diapason - Campus Beaulieu 19 avril 2023 Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine