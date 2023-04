Science avec et pour la société : rencontres avec des chercheurs Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Science avec et pour la société : rencontres avec des chercheurs Le Diapason – Campus Beaulieu, 6 avril 2023, Rennes. Science avec et pour la société : rencontres avec des chercheurs Jeudi 6 avril, 10h30 Le Diapason – Campus Beaulieu Entrée libre Ils participent à une formation à la médiation scientifique dans le cadre du projet Tissage – Triptyque Science Société pour Agir Ensemble – mené par 8 établissements d’enseignement supérieur rennais et labellisé Science avec et pour la société par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Les thèmes abordés seront les suivants : Quelle alternative aux pesticides ?

La chimie dans la société

Comprendre l’intelligence artificielle en analysant l’intelligence humaine

Intégrité scientifique, une histoire de dilemme

Jeu de l’oie : se mettre en recherche

Une seule santé (santé humaine, animale et l’environnement)

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

2023-04-06T10:30:00+02:00 – 2023-04-06T12:30:00+02:00

2023-04-06T10:30:00+02:00 – 2023-04-06T12:30:00+02:00 médiation recherche

