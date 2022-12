Le Rayon Extraordinaire – Soirée Art & Science Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le Rayon Extraordinaire – Soirée Art & Science Le Diapason – Campus Beaulieu, 15 février 2023, Rennes. Le Rayon Extraordinaire – Soirée Art & Science Mercredi 15 février 2023, 20h30 Le Diapason – Campus Beaulieu Rencontre & performance vidéo et musique Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://culture.univ-rennes1.fr/le-rayon-extraordinaire »}]

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives LE RAYON EXTRAORDINAIRE

Une soirée Art & Science avec les artistes Fred Murie & Flavien Théry, le scientifique Julien Fade, et le musicien Thomas Poli. Rencontre

Du raisonnement scientifique d’un physicien à la démarche sensible de deux artistes, la rencontre « Le rayon extraordinaire » donne le prétexte d’interroger un phénomène optique fascinant, la polarisation de la lumière, et de proposer une approche croisée d’une réalité d’ordinaire imperceptible à l’œil humain..

La rencontre sera animée par Arnaud Wassmer Concert-performance

Avec le compositeur et musicien Thomas Poli, et les artistes Fred Murie et Flavien Théry. La rencontre fait écho à l’exposition Le Rayon Extraordinaire visible aux Champs Libres à Rennes jusqu’au 5 mars 2023, fruit de la résidence de Fred Murie et Flavien Théry au sein de l’Institut Foton (UMR Université de Rennes – INSA – CNRS) en collaboration avec Julien Fade (enseignant-chercheur), résidence accompagnée et soutenue par le service culturel de l’Université de Rennes. ► Mercredi 15 février à 20h30

Gratuit –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T20:30:00+01:00

2023-02-15T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d'Arc - Longs Champs - Beaulieu Ville Rennes lieuville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Le Rayon Extraordinaire – Soirée Art & Science Le Diapason – Campus Beaulieu 2023-02-15 was last modified: by Le Rayon Extraordinaire – Soirée Art & Science Le Diapason – Campus Beaulieu Le Diapason - Campus Beaulieu 15 février 2023 Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine