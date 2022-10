Tournoi de Blackminton et Blackping Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tarif: 5 euros, ou gratuit pour les licenciés FFSU.

Venez vous affronter en équipes dans une ambiance très sombre… mais joyeuse ! Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives Un tournoi par équipe et dans le noir !!

Du simple, du double, dans 2 activités (Badminton et tennis de table) Nombre de place limité (68). S’il vous manque du matériel, le SIUAPS pourra vous en fournir. Principe du repas partagé : chacun ramène un plat ou un dessert à mettre en commun avec le reste du groupe: l’occasion de faire des découvertes culinaires!

