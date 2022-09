1001 raisons de s’intéresser à la congélation Le Diapason – Campus Beaulieu, 11 octobre 2022, Rennes.

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

Conférence IPR avec Sylvain Deville (Institut Lumière Matière – Lyon 1)

Quel point commun entre la métallurgie, l’industrie agro-alimentaire, l’émergence de la vie sur terre, la croissance de monocristaux de silicium, la structure des sols dans les régions polaires, la cryopréservation des cellules reproductrices, et le traitement des eaux usées? La congélation intervient dans toutes ces situations. Plus spécifiquement, des cristaux sont en interactions avec des objets de diverses nature (particules, cellules, bulles), et le résultat attendu du procédé ou phénomène dépend de l’interaction entre ces objets et les cristaux en croissance. Au cours de cet exposé, j’illustrerai comment la compréhension et le contrôle de ces phénomènes ont progressé depuis un siècle, comment ils sont utilisés aujourd’hui, et ce qui reste à découvrir. Je montrerai en particulier l’apport récent de la cryomicroscopie confocale de fluorescence, développée au laboratoire, à ces problématiques.



