Abbeville – Séance cinéma gratuite _**Le dialogue des carmélites**_, film franco-italien de Ph. Agostini et R-L Bruckberger, avec notamment Madeleine Renaud, Jeanne Moreau et Pierre Brasseur. **Jeudi 1er juillet à 19 h 00** Thème largement repris par la littérature puis l’opéra, le sort des 16 carmélites de Compiègne guillotinées en 1792 a inspiré ce film sorti en 1960 qui plonge le spectateur dans l’ambiance d’un carmel au moment de la Révolution française. Cette diffusion s’inscrit dans le cadre du bicentenaire du dernier carmel d’Abbeville que nous célébrons cette année. **En pratique** **Rex-Centre culturel, 21 Place Clemenceau, 80100 Abbeville** **Renseignements et réservation obligatoire au 03 22 20 29 69**

