Le Diable au corps : mourir à vingt ans et laisser une œuvre Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Réservation 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr/evenements

« Quel écrivain-né s’en va ! Mais il a déjà fait une œuvre à un âge ou d’autres commencent à y rêver. N’est-ce pas avoir bien et beaucoup vécu, même lorsqu’on meurt à vingt ans ? »

Joseph Kessel

Le Diable au corps : mourir à vingt ans et laisser une œuvre

« Quel écrivain-né s’en va ! Mais il a déjà fait une œuvre à un

âge ou d’autres commencent à y rêver. N’est-ce pas avoir bien et beaucoup vécu,

même lorsqu’on meurt à vingt ans ? » écrira Joseph Kessel pour rendre

hommage à son ami, Raymond Radiguet, mort il y a 100 ans, laissant derrière lui

une œuvre éclatante.

À cette occasion, la Bibliothèque historique vous propose une

soirée autour de Raymond Radiguet, auteur à la plume fulgurante, dont la

réception critique du roman Le Diable au corps inscrit durablement le

génie. De sa relation avec Cocteau dont la Bibliothèque Historique garde

quelques traces à sa disparition prématurée, on découvre un auteur complexe,

naviguant entre les sphères littéraires et les soirées mondaines tout en

fréquentant assidûment les artistes et les bars.

La lecture d’extraits choisis du Diable au corps, par Frédérique

Bruyas, sera suivie d’un entretien avec Chloé Radiguet et Julien

Cendres.

Chloé Radiguet est la nièce de Raymond

Radiguet. Elle lui a déjà dédié Raymond Radiguet – Jean Cocteau,

Fragments – Traits, Portrait (Deo Éditions, 2015). Elle est aussi

l’auteur de Brassens… à la lettre (Denoël, 2006) et de Boby

Lapointe, C’est bon pour c’que t’as (Le Cherche-Midi, 2013) ainsi que

de nouvelles publiées dans des revues littéraires et dans des anthologies.

Julien Cendres est notamment l’auteur de Femme

selon Chantal Thomass (Flammarion, 2001), À la splendeur

abandonné suivi de La Censure, conversation avec Marguerite

Duras (Joëlle Losfeld, 2002), Affinités licencieuses, textes

choisis (Mille et une Nuits, 2003), Dimanche à Cuba (Hermé, 2006), Le

Pays de Perche (Concept Image, 2012), et de nombreux textes parus dans

divers magazines et revues littéraires.

Ensemble, Chloé Radiguet et Julien Cendres viennent

de publier chez Grasset les Œuvres complètes de Raymond Radiguet.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact :

MS-FS-05-EP-4544