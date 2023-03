Le diable au cor, 26 février 2023, Tancon Tancon.

Le diable au cor

salle des fêtes Tancon Saône-et-Loire

2023-02-26 – 2023-03-10

4 4 EUR La troupe de théâtre de TANCON vous présente sont nouveau spectacle avec 2 pièces, la première interprétée par les adolescents « sur un plateau » de Jean-Pierre Martinez et la deuxième « le diable au cor » de Christian Rossignol.

Les représentations auront lieu les vendredi 3 et 10 mars, les samedi 25 février, 4 et 5 mars a 20h30 et les dimanches 26 février, 5 et 12 mars a 14h30. Réservation a la salle des fêtes de Tancon les lundi et mercredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 9h00 a 12h00 ou au 03 85 26 27 17 au heures des permanences

tancon@orange.fr +33 3 85 24 46 12

