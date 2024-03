Le devenir des artefacts techniques: vie matérielle et existences non anthropiques 1/3 Salle Rhône 3A Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Le devenir des artefacts techniques: vie matérielle et existences non anthropiques 1/3 Paula BERTÚA, Alejandro León CANNOCK, Juliana ROBLES DE LA PAVA Mercredi 26 juin, 11h00 Salle Rhône 3A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:30:00+02:00

Dans le contexte des débats théoriques des nouveaux matérialismes et du réalisme agentiel, un nouveau scénario d’enquête théorique, historique et méthodologique a émergé dans les arts où les existences matérielles non-humaines jouent un rôle central dans la compréhension des liens entre l’histoire de l’art, la théorie de l’art et les pratiques esthétiques. La notion de devenir, proposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980), suggère un processus irreprésentable qui défie tous les cadres d’identité et d’identification et devient pertinente pour décrire l’état actuel du domaine des artefacts techniques, où différentes matrices et programmes coexistent dans une topographie profuse de pratiques qui tissent l’espace sensible d’une nouvelle épistémè esthétique. La déterritorialisation de l’image technique contemporaine trace de nouvelles lignes et des diagrammes créatifs qui permettent l’ouverture de l’image à une connexion dynamique avec d’autres existences ainsi qu’aux transformations de ses différents états, langages et codes, à travers la synthèse des objets qui composent son champ relationnel (Haraway, 2019). Le devenir des artefacts techniques met en évidence ces aspects non représentatifs et clairement définissables, mais mobiles, dynamiques et hétérogènes qui traversent les configurations esthétiques. Les matériaux, les médias et les procédures qui échappent à la symbolisation et qui installent des questions politiques, éthiques, épistémiques et esthétiques à partir de leur agence dans les soi-disant « œuvres artistiques », et leur capacité à interroger les urgences d’un présent technique complexe et changeant.

Ce panel examinera la place de la vie matérielle non humaine et les agences non anthropiques qui façonnent les artefacts techniques. Des photographies aux dispositifs liés aux arts technologiques et numériques, en passant par les pratiques contemporaines travaillant sur le lien entre arts et sciences, ce panel s’interrogera non seulement sur le type de capacité générative des existences non-humaines dans les productions artistiques, mais aussi sur les implications éthiques et politiques de la reconnaissance de ces agents pour les hypothèses de l’histoire de l’art et de la théorie de l’art.

Interventions :

Salle Rhône 3A Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=7597 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8353 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8220 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8667 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8351 »}]