Le Développement Durable : Un contrat social planétaire Arcachon, 15 octobre 2021, Arcachon.

Le Développement Durable : Un contrat social planétaire 2021-10-15 – 2021-10-15 Auditorium – MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Par Eric Veyssy, médiateur “Fleuve, Eau, Climats”, docteur en Biogéochimie de l’environnement.

Depuis 2 millions d’années, l’espèce humaine s’est propagée sur terre. Lentement dans un premier temps puis rapidement. Les révolutions agricoles puis industrielles, et enfin cybernétiques ont réduit l’espace-temps. La rançon du succès avec à la clé de l’emballement démographique urbain, des changements de la climatiques, des écarts de développement Nord/Sud, des pollutions… La planète est plus que jamais sous la pression de notre réussite. En résultent déjà des tensions qui posent la question de notre avenir commun.

A-t-on atteint ou dépassé le seuil de l’équilibre entre les ressources terrestres et nos modes de vie? Devant ces questions et les constats, le développement de nos sociétés devrait devenir durable ou soutenable.

