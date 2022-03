Le destin irlandais de St Patrick Marseille 1er Arrondissement, 17 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Le destin irlandais de St Patrick Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

2022-03-17 – 2022-03-17 Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

En ce jour de St Patrick, nous vous proposons de voyager musicalement dans l’Irlande baroque des XVIIe et XVIIIe siècles et de découvrir l’histoire de ce personnage célébré dans les pubs du monde entier.



Programme : Oeuvres d’O’Carolan, Byrd, Purcell



Véronique Duhem, uilleann pipe‍

Mayeul Tasso, récitant

Classes du département de musiques anciennes, de harpe et Maîtrise du Conservatoire

Déborah Gherson Ganem, direction



Merci aux professeurs Camille Cabaret Roux , Déborah Gherson Ganem, Christine Lecoin, Anne Périssé dit Préchacq, Marine Sablonnière



Salle Magaud

https://www.marsenbaroque.com/toute-la-programmation

Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

