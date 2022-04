Le destin d’Albionix, un spectacle de mythologie gauloise avec Fabien Bages Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, 14 mai 2022 21:00, Lattes.

Dans son étonnant récit à la fois fougueux, dramatique et poétique, le barde Albionix évoque des souvenirs d’enfance, son initiation auprès des druides et la terrible conquête romaine. Il raconte également des épisodes de la vie grandiose des étranges dieux gaulois : Cernunnos le dieu cornu de la fertilité,

Epona la déesse des cavaliers, Lug l’inventeur des arts et l’extraordinaire Ogmios, le dieu de la parole.

Envie de mieux connaître le passé des civilisations actuelles ? Le site archéologique Lattara – musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole, situé à Lattes, vous invite à faire un immense saut dans le temps à la découverte de l’histoire des femmes et des hommes qui nous ont précédé sur ce territoire. Une découverte passionnante vous attend !

within the limits of available places Saturday 14 May, 21:00

Desire(Envy) to know better the past of the current civilisations? The archaeological site Lattara – Henry Prades de Montpellier Méditerranée Métropole museum, located slatted, invites you to make a huge jump in time(weather) in the discovery of the history(story) of the women and of the men(people) who preceded us on this territory. An exciting discovery waits for you!

En su sorprendente relato a la vez fogoso, dramático y poético, el bardo Albionix evoca recuerdos de infancia, su iniciación con los druidas y la terrible conquista romana. También cuenta episodios de la grandiosa vida de los extraños dioses galos: Cernunnos el dios cornudo de la fertilidad,

Se casó con la diosa de los jinetes, el inventor de las artes Lug y el extraordinario Ogmios, el dios de la palabra.

dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 21:00

390 avenue de Pérols, 34970 Lattes 34970 Lattes Occitanie