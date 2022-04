Le destin d’Albionix, un spectacle de mythologie gauloise avec Fabien Bages Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, le samedi 14 mai à 21:00

Dans son étonnant récit à la fois fougueux, dramatique et poétique, le barde Albionix évoque des souvenirs d’enfance, son initiation auprès des druides et la terrible conquête romaine. Il raconte également des épisodes de la vie grandiose des étranges dieux gaulois : Cernunnos le dieu cornu de la fertilité, Epona la déesse des cavaliers, Lug l’inventeur des arts et l’extraordinaire Ogmios, le dieu de la parole. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

