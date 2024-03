Le dessin à l’honneur à la Galerie Larock-Granoff avec Roland Toupet Galerie Larock Granoff Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

« Entrelacs & Explosions » de l’artiste Roland Toupet

du 8 au 30 mars 2024, à la Galerie Larock-Granoff qui fête cette année ses 100 ans.

Roland Toupet aime à confronter le visible et l’invisible, ce qui est et ce qui advient. Du lent et patient travail d’élaboration, il fait naître des effets de relief, de profondeur et de suspension. L’utilisation majoritaire de la mine de plomb – parfois réhaussée d’une couleur – lui permet d’introduire, entre vide et plein, un nuancier entre le noir et le blanc tout en privilégiant le contraste.

D’autres dessins, invitent à contempler le mouvement, produits avec des pastels gras, leurs lignes se déroulent, bifurquent, font des boucles et des entrelacs, finissent par laisser apparaître la trajectoire, fermée sur elle-même, d’un imprévisible ballet.

Fortement marqué par les rites sacrés et les musiques rythmées qui conduisent leurs adeptes à une expérience de la transcendance à travers une modification de leur état de conscience, Roland Toupet est fasciné par les potentialités du vivant.

Galerie Larock Granoff 13, quai de Conti 75006

Contact : https://www.larock-granoff.fr

@rolandToupet Rol 1 @rolandtoupet pour GALERIE Larock Granoff