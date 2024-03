Le Desman des Pyrénées sortie CPIE Lourdios-Ichère, samedi 14 septembre 2024.

Le Desman des Pyrénées sortie CPIE Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Le Desman des Pyrénées est un mammifère insolite et méconnu, avec un nez en forme de trompe. Discret, il est difficile à observer dans son milieu aquatique. Venez découvrir sa vie secrète et devenez un spécialiste desmantifique en trouvant traces et indices le long du cours d’eau.

Au cœur de la forêt d’Issaux.

Accessible à partir de 7ans.

Prévoir: pique-nique

En collaboration avec Éducation environnement 64 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 09:30:00

fin : 2024-09-14 16:30:00

Route d’Issaux

Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

