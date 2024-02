Le design en action(s) réduire les risques alimentaires Lumen Gif-sur-Yvette, jeudi 8 février 2024.

Le design en action(s) réduire les risques alimentaires Plongez dans les coulisses du projet OSCAR, une innovation de l’INRAE pour traquer les bactéries indésirables dans nos assiettes ! Jeudi 8 février, 14h00 Lumen Gratuit pour tous. Inscription obligatoire pour participer en ligne.

Les designers Claire Lapassat et Yoann Montenot vous invitent à une exploration inédite des défis et solutions imaginées pour créer un dispositif de détection simplifié du prélèvement d’échantillon à l’analyse des résultats.

Découvrez à cette occasion comment le design de service, en orchestrant objets physiques et applications numériques, transforme des protocoles scientifiques complexes en expériences utilisateur intuitives.

Lors de cette rencontre, nous lèverons le voile sur :

Les étapes franchies pour concevoir un kit de prélèvement ergonomique, un appareil de détection efficace et une application mobile intuitive

Les innovations créatives conçues avec l’INRAE pour permettre un suivi rationalisé des systèmes de détection des bactéries

La mise en scène d’un parcours utilisateur fluide, de l’échantillonnage à l’interprétation des résultats

Le projet OSCAR a été développé dans le cadre de l’appel à projets Poc in labs, avec le soutien de la région Île-de-France

À PROPOS DU CYCLE « LE DESIGN EN ACTION(S) »

Ces rencontres sont des instants privilégiés pour découvrir le rôle crucial du design dans des projets de recherche de pointe menés à Paris-Saclay. Lors de ces échanges avec des designers, vous découvrirez les défis relevés et les solutions créatives déployées pour transformer des concepts innovants en réalisations tangibles. Le tout ponctué de temps de questions-réponses pour satisfaire la curiosité de chacun !

Les projets présentés ont tous été coordonnés par le Design Spot, dans le cadre de sa mission d’accompagnement au design.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cet événement aura lieu au Lumen (plateau de Saclay) et sera retransmis en direct.

Participer à distance inscription requise pour obtenir le lien de connexion.

Participer sur site inscription non obligatoire mais conseillée pour garantir votre place.

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

innovation design