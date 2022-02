Le Désic n’trail Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Désic n'trail Saint-Didier-en-Velay, 22 mai 2022

2022-05-22

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay EUR 2 distances + courses enfants :

– L’Abbaye Road – 18€ – 24 km / 750D+

– La Music-Halles – 12€ – 14 km / 350D+

– Les Kids Runited – 3€ – 400m baby athlé / 800m poussin / 1800m benjamin et minime https://www.desidetrail.fr/ Place de la Halle La Halle Saint-Didier-en-Velay

