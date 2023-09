Le dernier voyage Palais de la Porte Dorée Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 29 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Le collectif F71 illustre, à travers la mise en scène de témoignages de l’équipage et de rescapés de l’Aquarius, l’histoire de ce navire de sauvetage en Méditerranée.

Entre

le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, l’Aquarius, navire

de sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l’attente d’un

port où débarquer. Après le refus de l’Italie et le silence français,

les autorités maritimes compétentes lui donnent enfin l’autorisation

d’accoster à Valence en Espagne, à plus de 1500 km de sa position.

Durant 10 jours, à la fois isolée et dans l’œil du cyclone médiatique,

une communauté humaine, dont le destin est aux mains des décideurs

politiques, se forme.

Pourquoi empêcher de sauver des vies ? En quoi cette histoire incarne-t-elle le symptôme d’une crise européenne ?

La metteuse en scène Lucie Nicolas est partie à la recherche des

personnes qui étaient à bord, équipage et rescapés. Elle a recueilli

leurs témoignages. Par le biais d’un dispositif de sonorisation

singulier, les interprètes portent ces voix jusqu’à nous et

reconstituent cette odyssée inouïe. En mettant en scène en direct la

fabrique sonore et musicale du récit, ils créent avec les spectateurs

une nouvelle communauté active et luttent contre notre sentiment

d’impuissance.

VIVANTS !, la saison d’automne de spectacles et concerts du Palais de la Porte Dorée, revient pour une troisième édition !

Le programme explore la façon dont les thèmes du Palais inspirent des

artistes de la scène contemporaine. Histoire coloniale, migrations,

rapport au monde vivant, transmission et mémoire sont autant de sujets

évoqués à travers les cinq spectacles qui composent cette édition.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Dausmesnil 75012 Paris

Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/theatre/le-dernier-voyage-aquarius https://www.palais-portedoree.fr/programmation/theatre/le-dernier-voyage-aquarius

© Alain Richard