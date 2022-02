Le Dernier Voyage (AQUARIUS) espace culturel André Malraux – Théâtre du Kremlin Bicêtre, 17 février 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

du jeudi 17 février au vendredi 18 février à espace culturel André Malraux – Théâtre du Kremlin Bicêtre

Entre le 8 et le 17 juin 2018, avec 629 migrants à bord, par une mer agitée, l’Aquarius, navire de sauvetage en Méditerranée, erre de côte en côte dans l’attente d’un port où débarquer. Durant 10 jours, à la fois isolée et dans l’œil du cyclone médiatique, une communauté humaine se forme, dont le destin est aux mains des décideurs politiques européens. Au sein d’un dispositif sonore et musical, les interprètes portent ces voix jusqu’à nous et reconstituent cette odyssée inouïe. **Un projet du collectif F71** **Texte & mise en scène**, Lucie Nicolas **Collaboration artistique**, collectif F71 **Dramaturgie**, Stéphanie Farison **Avec** Saabo Balde, Fred Costa, Jonathan Heckel, Lymia Vitte **Création lumière**, Laurence Magnée **Composition musicale et sonore**, Fred Costa **Dispositif scénographique et sonore**, Fred Costa et Clément Roussillat **Régie générale et son**, Clément Roussillat **Construction**, Max Potiron **Collaboration artistique**, Éléonore Auzou-Connes **Stagiaires**, Julie Cabaret, Anaïs Levieil **Administration de production**, Gwendoline Langlois **Diffusion** : collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud **Production** > La Concordance des Temps / collectifF71 **Co-production** > L’Empreinte, Scène Nationale de Brive-Tulle (19), le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (93), L’ECAM, Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94), Le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78), le 9-9Bis, Hénin-Carvin (62), La Mouche, Théâtre de Saint Genis Laval (69), L’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95), Le Service Culturel de Champigny-sur-Marne (94), La Maison du Théâtre, Amiens (80), La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre National des Écritures du Spectacle (84). **Avec le soutien** de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD/PSPBB et de La Générale, Coopérative artistique politique et sociale, Paris (75) **Avec la participation artistique** du Jeune Théâtre National **Avec l’accord et le soutien** de SOS Méditerranée **Le texte est lauréat** de l’Aide à la Création nationale de textes dramatiques d’ARTCENA. Le collectif F71 **est conventionné** par la DRAC IDF depuis 2021 **et subventionné** par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique depuis 2019.

