Découvrez en avant-première le nouveau chef d’œuvre de Steven Spielberg au Max Linder Panorama le 19 février à 17h45 ! Rendez-vous le dimanche 19 Février à 17H45 ! Le pitch : Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur. Il tombe amoureux du cinéma après que ses parents l’ont emmené voir “The Greatest Show on Earth”. Armé d’une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Un film inspiré de la vie du réalisateur lui-même. Cinéma Max Linder Panorama 24 Boulevard Poissonnière 75009 Paris Contact : http://maxlinder.com/evenements/avant-premiere-the-fabelmans-de-steven-spielberg-503

