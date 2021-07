Cavaillon Cavaillon Cavaillon, Vaucluse Le dernier secret de Cabellion – Visite guidée de l’été Cavaillon Cavaillon Catégories d’évènement: Cavaillon

Le dernier secret de Cabellion – Visite guidée de l'été Cavaillon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cavaillon. 2021-07-07 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-25 Place François Tourel Arc romain

Le Professeur Laurence, sur les traces d'un terrible secret, est retrouvé mort. Une confrérie mystérieuse, un cryptex, des morceaux de carte, un carnet de notes… saurez-vous résoudre les énigmes et sauver la ville à temps ?

