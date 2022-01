Le dernier plaisir de Rose Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Le dernier plaisir de Rose
Théâtre des Tilleuls Rue des Tanneries
Saint-Gengoux-le-National

2022-02-26 – 2022-11-18

Rose est en colère, très en colère; elle n'arrive pas à faire son repassage. On s'aperçoit assez vite qu'un événement irréparable s'est produit, au bout de 22 années de vie commune avec Alfred. L'emprise, l'humiliation, les violences…

Ce spectacle est présenté dans le cadre du programme Idylle porté par la CCSCC et la région Bourgogne Franche-Comté.

lacompagniedubonheurvert@yahoo.fr
+33 3 85 92 10 90
http://lacompagniedubonheurvert.com/

