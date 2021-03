Le Dernier Ogre – par Marien Tillet – Saison Ligéria – ANNULÉ Ligéria, 31 mars 2021-31 mars 2021, Sainte-Luce-sur-Loire.

2021-03-31 Représentation annulée

Horaire : 20:00 21:00

Représentation annulée

Conte/Slam. « Le Dernier Ogre » est un spectacle exceptionnel qui fait entrer Marien Tillet dans la cour des très grands.(Il était une fois) un homme, bon père de famille, qui rêvait pour ses enfants d’une vie saine, écologique, à l’abri des pollutions et autres nuisances urbaines.(Il était une fois) Le petit Poucet… mais ne vous trompez pas, ce conte (re)connu n’est pas que l’histoire de sept garçons perdus dans la forêt. C’est celle de sept petites filles sur le point d’être égorgées par leur père, qui les aimait plus que tout.Marien Tillet interprète ces deux histoires, tantôt avec une extrême douceur et son grand talent de conteur, tantôt dans un slam furieux en alexandrins. Sur scène, il est accompagné par Mathias Castagné à la guitare électrique et par Samuel Poncet qui peint à l’eau en direct le décor du conte.Un spectacle fort et profond qui nous fait poser des questions sur notre mode alimentaire et ce que l’on veut transmettre à nos enfants. Émotions et frissons garantis ! Mise en scène, écriture et récit : Marien TilletScénographie et live painting : Samuel PoncetComposition musicale et guitare : Mathias CastagnéProduction : Compagnie Le Cri de l’ArmoireDurée : 1h Tout public à partir de 13 ans

Ligéria 80 Rue de la Loire Sainte-Luce-sur-Loire