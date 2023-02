LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNE DE VICTOR HUGO ESSAION – SALLE THEATRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE DE VICTOR HUGO ESSAION – SALLE THEATRE, 5 avril 2023, PARIS. LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE DE VICTOR HUGO ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. ESSAION présente ce spectacle Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo nous met en présence d'uncondamné à mort, coupable d'un crime de sang. Cet homme mérite-t-il ce châtiment ? Quelles sont ses préoccupations, quels sentiments l'animent?? Sera-t-il gracié ? Après une attente interminable, le dernier jour arrive avec son cortège de prêtre, huissier, bourreau et procureur. Que se passe-t-il dans la tête, dans la chair du condamné??? Adrien Capitaine incarne ce condamné, et nous propose de suivre le voyage intérieur de cet homme à travers les mots d'Hugo. La compagnie « Les couleurs du vent » vous propose une version humaine extensible de cette histoire. Auteur: Victor Hugo Mise en scène: Elise Touchon, Adrien Capitaine Distribution: Adrien Capitaine Durée: 70 mn Extraits de presse: « Adrien Capitaine dit avec intelligence et énergie le texte d'Hugo. Il effectue une belle performance pour restituer magnifiquement toute l'évolution dans la tête de cet homme qui sait qu'il va quitter la vie. Parfait de sobriété, belle intensité .Et particulièrement poignant. » Froggy'sdelight « Adrien Capitaine incarne ce condamné sans jugement d'aucun ordre, il étonne par sa sensibilité en rendant le personnage très humain. Ce pamphlet contre la peine de mort est avant tout une ode à la vie, avec quelques pointes d'humour. Le dernier jour du condamné est une pièce bouleversante. » Foud'art?

