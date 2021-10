Le dernier duel -29 décembre 1386 Cinéma d’Erquy, 8 novembre 2021, Erquy.

Le dernier duel -29 décembre 1386

Cinéma d’Erquy, le lundi 8 novembre à 20:30

### Durée :2h 33min ### Réalisateur : Ridley Scott ### Interprètes : Matt Damon, Harriet Walter, Adam Driver, Alex Lawther, Jodie Comer ### Synopsis : .Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France – également nommé « Jugement de Dieu » – entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris – une accusation que ce dernier récuse – elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit – un éprouvant duel à mort – place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu

drame historique d’après l’ouvrage d’Eric Jager

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:30:00 2021-11-08T23:00:00