HISTOIRE D’UNE HISTOIRE : sorte de mise en abyme, raconte la genèse de notre projet impossible et chemine entre la musique originale de Stravinsky et celle écrite pour l’occasion par le compositeur Tomàs Bordalejo. Avec une certaine dose de d’autodérision. Juste avant la fin de la première guerre mondiale en septembre 1918 à Lausanne, lorsqu’a lieu la création de L’Histoire du soldat – un texte de Charles-Ferdinand Ramuz sur une musique d’Igor Stravinsky, la situation laisse à penser que ce spectacle ambulant est promis à un avenir radieux : la Grande Guerre a épargné la Suisse et tout se présente au mieux pour lancer sans délai une une tournée dans les villages. Mais c’était sans compter l’arrivée invisible de la grippe espagnole qui finira par toucher plus ou moins gravement les membres de la troupe les uns après les autres. Nous avons été frappé par la résonance que prend cette histoire aujourd’hui, 100 ans après. Naïvement, nous avons voulu nous appuyer sur une réduction instrumentale de l’oeuvre réalisée par Stravinsky lui-même pour lui ajouter une partie de percussion. C’était sans compter sur les droits d’auteurs qui courent toujours et nous empêchent de réaliser cette idée. Concerts -> Autre concert La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère Montreuil 93100

