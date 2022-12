LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #48 – LE MONDE DE L’ENFANCE #2 La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #48 – LE MONDE DE L’ENFANCE #2 La Marbrerie, 26 mars 2023, Montreuil. Le dimanche 26 mars 2023

de 11h00 à 12h00

. gratuit

LE MONDE DE L’ENFANCE #2 Claire-Mélanie Sinnhuber – Katherine Balch – Jeppe Just Christensen – Francesco Filidei – Lawrence Dunn – Chick Corea – Marco Uccellini pour flûte, violon, percussion, piano L’Instant Donné est un ensemble de musique de chambre qui rassemble onze personnes dont neuf musiciens. Il est établi à Montreuil depuis 2005. La création musicale est une priorité et représente une part importante de l’activité. L’ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces choisies du répertoire classique. Associé à La Marbrerie à Montreuil, L’Instant Donné convie le public à un rendez-vous régulier et gratuit chaque dernier dimanche du mois à 11h. Le dernier dimanche du mois s’adresse à tous et les enfants sont les bienvenus. Le concert étant en acoustique, il est cependant demandé de veiller à ce que ceux-ci respectent le silence qui s’impose.. Une formule « déjeuner – brunch » est proposée par le bar de La Marbrerie à l’issue de la représentation >> suivi d’un brunch végétarien INFOS PRATIQUES ouverture des portes à 10h45 concert à 11h brunch végétarien à partir de 12h La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil Contact : https://lamarbrerie.fr/le-dernier-dimanche-du-mois-48-le-monde-de-lenfance-2/ https://fb.me/e/32mVYxmw9 https://fb.me/e/32mVYxmw9

LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #48 – LE MONDE DE L’ENFANCE #2

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 Rue Alexis Lepere Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil Departement Paris

La Marbrerie Montreuil Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #48 – LE MONDE DE L’ENFANCE #2 La Marbrerie 2023-03-26 was last modified: by LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #48 – LE MONDE DE L’ENFANCE #2 La Marbrerie La Marbrerie 26 mars 2023 La Marbrerie Montreuil Montreuil

Montreuil Paris