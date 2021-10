Le Dernier Banquet – Collectif 0S’0 Le Relecq-Kerhuon, 3 février 2022, Le Relecq-Kerhuon.

Le Dernier Banquet – Collectif 0S’0 2022-02-03 15:30:00 – 2022-02-03 16:40:00 Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Dans le cadre du prix Du vent dans les BD

En Bretagne, sur un bord de mer, il fait encore nuit noire lorsque Monsieur sort du lit. Madame est déjà levée, habillée et en coiffe traditionnelle, devant son fourneau à préparer les crêpes du petit déjeuner. Rituel quotidien. Pourtant, cette journée ne ressemblera à aucune autre. Le groupe Zenzika adapte cette BD délicieusement attachante, qui nous fait rire et nous bouleverse. Elle fait l’éloge d’un amour inconditionnel et aborde les thèmes de la pollution de nos océans et de la pêche intensive.

D’après la BD Un océan d’amour

Dès 6 ans

Durée 1h10

Gratuit pour les -12ans.

Scénario, illustration :

Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione (copyright Editions Delcourt)

Clarinette basse, saxophone soprano : Jean Lamur

Saxophone alto et baryton : Serge Hildesheim

Clavier, synthé bass : Olivier Ricard

Batterie, percussions, scie musicale : Julien Kamoun

Composition : Jean Lamur et Olivier Ricard

Montage vidéo : Olivier Durand

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/un-ocean-damour-2/

Dans le cadre du prix Du vent dans les BD

En Bretagne, sur un bord de mer, il fait encore nuit noire lorsque Monsieur sort du lit. Madame est déjà levée, habillée et en coiffe traditionnelle, devant son fourneau à préparer les crêpes du petit déjeuner. Rituel quotidien. Pourtant, cette journée ne ressemblera à aucune autre. Le groupe Zenzika adapte cette BD délicieusement attachante, qui nous fait rire et nous bouleverse. Elle fait l’éloge d’un amour inconditionnel et aborde les thèmes de la pollution de nos océans et de la pêche intensive.

D’après la BD Un océan d’amour

Dès 6 ans

Durée 1h10

Gratuit pour les -12ans.

Scénario, illustration :

Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione (copyright Editions Delcourt)

Clarinette basse, saxophone soprano : Jean Lamur

Saxophone alto et baryton : Serge Hildesheim

Clavier, synthé bass : Olivier Ricard

Batterie, percussions, scie musicale : Julien Kamoun

Composition : Jean Lamur et Olivier Ricard

Montage vidéo : Olivier Durand

dernière mise à jour : 2021-09-28 par