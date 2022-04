Le dernier banquet, 28 avril 2022, .

Le dernier banquet

2022-04-28 – 2022-04-30

Collectif Os’o

Chers convives, les comédiens du Collectif OS’O ont le plaisir de vous accueillir pour un banquet.

Il serait néanmoins trop simple de mettre les pieds sous la table et de déguster des petits plats maison. Un crime vient troubler la soirée et vous devrez trouver le coupable. Prenez siège, savourez les mets concoctés et suivez l’enquête menée par vos hôtes. Comme une souris prisonnière de sa cage, personne ne quittera la salle avant que l’enquête soit résolue ! Qui est le coupable ? Combien de morts jusqu’au dessert ? Combien serons-nous à prendre le café ?

Au plaisir de vous recevoir !

Dans le cadre des saisons nomades du Quartz

Tout public, dès 10 ans / Durée : 2h30 incluant le repas

> Jeudi 28 Avril : 19h30

> Vendredi 29 Avril : 20h30

> Samedi 30 Avril : 19h30

+33 2 98 37 37 83

